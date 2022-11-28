За добу від атак російської армії загинули двоє жителів Донецької області

Минулої доби російська армія вбила 2 цивільних у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Смерті людей зафіксовано у Кураховому.

За інформацією Кириленка, ще 4 особи в області за минулу добу отримали поранення від атак військ РФ.

«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — розповіли в Донецькій ОВА.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готує нові удари, і Україна готується до них з огляду на різні сценарії.