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Відкрита у 2020 році електропідстанція у Кремінній повністю зруйнована

28 листопада 2022, 09:27

Відкрита у 2020 році електропідстанція у Кремінній повністю зруйнована

Електропідстанцію у Кремінній Луганській області повністю зруйновано. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що фахівцям вдалося перевірити територію підприємства та пошкоджене російськими військами обладнання.

«Днями наша екоінспекція змогла на власні очі побачити зруйнувану Кремінську підстанцію. Це була одна з найкращих підстанцій у Європі. Її було відкрито у 2020 році, вона могла забезпечити електрикою майже всю область», - написав Гайдай.

Також голова Луганської ОВА розповів, що погода досі не сприяє швидкому просуванню ЗСУ у регіоні.

«Обороняємо Білогорівку та крокуємо вперед на Сватово-Кремінської напрямку», - повідомив голова Луганської ОВА, зазначивши, що на цьому напрямку українські військові під керівництвом командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського зривають плани окупантів, відбивають їхні атаки.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готує нові удари, і Україна готується до них з огляду на різні сценарії.

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