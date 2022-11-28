Ніч на Донеччині пройшла відносно спокійно — Кириленко

Ніч на Донеччині пройшла відносно спокійно, без жертв. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«У центральній частині області зафіксовано обстріли Вугледара та околиць Водяного. Також вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, а під ранок місто зазнало артобстрілу. Наслідки з'ясовуємо», – написав він.

За інформацією Кириленка, на півночі області тривають масовані обстріли Торського та Зарічного у Лиманській громаді.



«Також гучно було на околицях Торецької громади — наслідки обстрілів встановлюємо», – розізвав глава Донецької ОВА.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готує нові удари, і Україна готується до них з огляду на різні сценарії.