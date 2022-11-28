Понад 400 людей змогли виїхати з окупованої частини Запорізької області за тиждень – голова ОВА

За минулий тиждень із окупованої частини Запорізької області на підконтрольну Україні територію змогли евакуюватись 438 осіб, з них – 67 дітей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух під час брифінгу, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Там [у місті Василівка] ворог облаштував пункт пропуску, людям виходить виїжджати. Не так багато, як раніше: минулої доби – 29 осіб, з них – дві дитини. А за тиждень – загалом 438 осіб, із них – 67 дітей. Раніше в нас було по півтори тисячі», – сказав Старух.



Він також повідомив, що у зв'язку з обстрілами було організовано виїзд мирних жителів із Запоріжжя та Вільнянська.



«Щодня організовано проводиться евакуація 700-800 осіб із неокупованої території до західної України, центральної, тобто до більш безпечних регіонів. Також до Європи люди виїжджають», – уточнив голова ОВА.