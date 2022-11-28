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У Маріуполі окупанти облаштують склад БК у районі ринку

28 листопада 2022, 15:00

У Маріуполі окупанти облаштують склад БК у районі ринку

Окупанти почали облаштовувати склад боєприпасів на території знищеного Центрального ринку Маріуполя. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що ринок, на якому російські війська планують зберігати БК, знаходиться у центрі окупованого Маріуполя, за 100 метрів від школи №65.

Андрющенко припустив, що таким чином окупанти прикриваються цивільними.

23 листопада в мережі було опубліковано відео, як зараз виглядає прохідна металургійного комбінату «Азовсталь» в окупованому військами РФ Маріуполі.

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