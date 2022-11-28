Матерів військових із РФ відправлять на захоплений схід України

Матерів російських військових із Сахаліну відправлять у «відрядження» на схід України, територію підконтрольну угрупованню «ДНР». Про це повідомив губернатор Сахалінської області Валерій Лімаренко.



Зазначається, що поїздку жінкам сплатить російська партія «Єдина Росія», а рішення про такі «відрядження» ухвалила влада регіону на зустрічі з матерями російських окупантів. Поїдуть на Донбас, зокрема й матері мобілізованих росіян.

Раніше спікерка оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що в Чорному морі вперше за кілька днів з'явився носій крилатих ракет «Калібр», що може говорити про підготовку нових ударів супротивника по Україні.