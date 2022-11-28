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На Дніпропетровщині кількість переселенців, які стали на облік, збільшилась на шість тисяч

28 листопада 2022, 15:48

На Дніпропетровщині кількість переселенців, які стали на облік, збільшилась на шість тисяч

На Дніпропетровщині кількість переселенців з інших регіонів, які стали на облік у соціальних службах, за останній тиждень зросла на 5-6 тисяч осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук під час брифінгу, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Це безпосередньо Запорізька область, і це Харківщина, і це Херсонщина. Це ті люди, які стали в соціальних службах на облік... Зрозуміло, що є вдвічі-втричі більша кількість людей, які не стали за цей час на облік. Тому, якщо в середньому сказати, то приблизно йдеться десь про 15-20 тисяч людей, які починаючи з четверга приїхали до Криворізького району та міста Кривого Рогу», – сказав Лукашук.

При цьому, за його словами, більша частина переселенців – це жителі Херсонської області, які розмістилися у Кривому Розі.

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