Україна у тестовому режимі імпортувала електроенергію з Румунії

"Енергетична компанія України" провела тестовий імпорт електроенергії з Румунії. Про це повідомляє прес-служба компанії.



«Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ") 27 листопада 2022 року у тестовому режимі імпортував некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин (о 9:00 та 14:00)», - говорячи у повідомленні.



У компанії наголосили, що імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Тестові поставки необхідні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі потреби.



Вперше тестовий імпорт електроенергії було проведено зі Словаччини 27 жовтня. Другий пройшов 19 листопада.



23 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. У Києві та області внаслідок обстрілів загинули та поранені. По всій Україні запровадили аварійні відключення світла. Світло відключилося у Молдові.



Станом на понеділок, 28 листопада, дефіцит потужності в українській енергосистемі зріс до 27%, порівняно з 20% на ранок неділі. Через стрімке зростання застосовуються аварійні відключення по всій території України.