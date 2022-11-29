Армія РФ вдарила ракетами, РСЗВ та важкою артилерією по Дніпропетровщині

Вночі російська армія обстріляла Дніпро та Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він розповів, що війська РФ атакували Дніпро чотирма ракетами.

«Серйозні руйнування і пожежа, яку вогнеборці уже загасили. Минулося без загиблих та поранених», - розповів про удар по Дніпру Резніченко.

За його інформацією, Червоногригорівську громаду Нікопольського району російські окупаційні війська обстріляли з «Ураганів» та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих.

Раніше в «СЦКК ДНР» розповіли, що на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території під обстріл потрапило селище Квашине Амвросіївського району Донецької області, є пошкодження залізничної інфраструктури.