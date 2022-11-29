На Донеччині відбуваються екстрені відключення світла. У Києві – за графіком вперше з 23 листопада

За розпорядженням держкомпанії НЕК «Укренерго», сьогодні на Донеччині діють екстрені відключення світла. Про це повідомляється на сайті ДТЕК Донецькі електромережі.



Там зазначили, що складені раніше графіки стабілізаційних відключень поки що неактуальні.



Напередодні на Донеччині діяли стабілізаційні відключення світла — за графіком.



Тим часом Київ перейшов на стабілізаційні відключення електроенергії згідно з графіком, повідомляє ДТЕК Київські електромережі. Стабілізаційні відключення заявлено і в Київській області. Київ та особовий регіон змогли перейти на відключення світла за графіком уперше після російської ракетної атаки на енергетичну інфраструктуру України 23 листопада.



Графіки відключення розміщує ДТЕК на сайтах своїх регіональних підрозділів. Як правило, відключення світла за графіком триває не більше чотирьох годин.



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