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Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Донецької області за добу

29 листопада 2022, 11:07

Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Донецької області за добу

Правоохоронці задокументували наслідки 21 удару військ РФ по Донецькій області за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні мешканці.

З авіації, артилерії та систем залпового вогню окупанти вдарили по 15 населених пунктах. Російська армія атакувала міста Авдіївка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка та Північне, села Архангельське, Бердичі, Времівка, Веселе, Миколаївка, Красногорівка, Новопокровське, Орлівка, Степанівка, Торське.

Знищено та пошкоджено російськими військовими 9 цивільних об'єктів регіону, з них 6 – приватні будинки.

«У селі Торське внаслідок артилерійського обстрілу поранення дістала одна людина. Авіаудар ракетою «Х-31» завдали росіяни по території шахти, пошкоджено вугільний склад», - розповіли правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 109 осіб, від початку обов'язкової евакуації – понад 31 420 осіб, серед них 4722 – діти, 1909 – люди з інвалідністю.

Раніше в «СЦКК ДНР» розповіли, що на підконтрольній угрупованню «ДНР» території під обстріл потрапило селище Квашине Амвросіївського району Донецької області, є пошкодження залізничної інфраструктури.

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