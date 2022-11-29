Дефіцит в енергосистемі України зріс до 30%

Дефіцит потужності в українській енергетичній системі на 11:00 сьогоднішнього дня становив 30% порівняно з 27% на 10:00 понеділка. Про це повідомила НЕК «Укенерго».



«Зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на кількох електростанціях, що сталися в понеділок вранці, а також подальшим зростанням споживання через погіршення погодних умов», — пояснила компанія.



«Укенерго» наголосила, що загальний дефіцит в енергосистемі – наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі України.



Компанія нагадала, що доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання кожної області, перевищувати які не можна. Графіки відключень складають і безпосередньо застосовують обленерго. У цьому обмеження має застосовуватися рівномірно між споживачами.

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