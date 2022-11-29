Головні події в окупації 29 листопада

Суспільство



Російський сервіс «Яндекс» видаляє зі своїх електронних карт знесені окупантами будинки у Маріуполі.



Деокупація



Українські правоохоронці затримали заступника мера Херсона з команди керівника проросійської адміністрації Володимира Сальдо, який втік. Чиновника підозрюють у колабораціонізмі.



Бойові дії



На підконтрольному угрупованні «ДНР» території під обстріл потрапило селище Квашине Донецької області біля кордону з Росією. Внаслідок удару пошкоджено тягову підстанцію, знеструмлено контактну мережу залізниці.



У Горлівці під обстрілом була Мічуринська виправна колонія, заявив так званий мер міста Іван Приходько. Стверджується, що постраждалих немає, пошкодження зазнали кілька будівель колонії. В тоже час окупанти повідомляють про поранення трьох людей в Горлівці внаслідок обстрілу.



У Сватовому Луганській області під час обстрілу загинула жінка.



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