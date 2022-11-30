«ДНР» та «ЛНР» заявили про обстріл: Є загибла та поранені

На підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територіях є загибла та постраждалі через обстріли.



Як заявляють у так званому «СЦКК ДНР», минулої доби двох людей поранено в Микитівському районі Горлівки (жінка 1962 року народження та чоловік 1953 року народження), ще одну — у Мінеральному.



«Під час проведення робіт між Мінеральним та Ясинуватою постраждав співробітник ГУП ДНР "Вуглетелеком", чоловік 1985 р.н.», — запевняють у «ДНР».



При цьому, за інформацією «мера» Горлівки, у Микитівському районі поранено троє людей.



У «СЦКК ЛНР» повідомляють, що у Сватовому загинула мирна мешканка 1965 р.н. та поранено юнака 2003 р.н.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло п'ять мирних жителів, 15 людей поранено.



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