Протягом минулого тижня до медичних закладів захопленого армією РФ Донецька було доставлено понад 720 поранених російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.



У тимчасово окупованій Горлівці одну з цивільних лікарень загарбники перепрофілювали на військовий госпіталь. Як розповіли в Генштабі ЗСУ, до медустанови був повністю обмежений доступ цивільних осіб, до хворих допускається виключно медичний персонал.



19 листопада в Генштабі ЗСУ повідомляли, що до лікарень захопленої військами РФ Горлівки з 10 по 16 листопада доставили близько 500 поранених окупантів.

Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російські війська вночі вдарили по Запорізькому району, ракети поцілили в газорозподільний пункт.