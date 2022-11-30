Електродуховка — чудовий помічник для кожної господині. У ній можна готувати м'ясо по-французьки, піцу, рибу, пироги, запікати яблука та овочі в паніровці. На відміну від газової духовки, електрична духова шафа має функцію контролю температури. Якщо робота агрегату виходить з-під контролю, він автоматично вимикається. Перш ніж купити електродуховку, потрібно ознайомитися з особливостями і функціоналом приладу.

Принцип дії пристроїв

Принцип роботи електродуховок полягає у перетворенні електроенергії, що проходить через ТЕНи, на теплову енергію. Нагрівальний елемент може бути у вигляді одинарної або подвійної спіралі з ніхромового сплаву. Корпус виконаний з кераміки, жаростійкого скла або металу.



Існують моделі з галогенним та суцільним типом ТЕНу. У першому випадку деталь виготовляється з міцного вогнетривкого скла та має лампу з відбивачем. Другий тип Тена розташований під металевою пластиною, а перемикач духовки має 6 поділів.



Сучасні електродуховки оснащені 4 нагрівальними елементами: знизу, зверху, збоку та ззаду. Завдяки функції конвекції забезпечується рівномірна подача тепла і будь-яка страва добре пропікається.



Переваги електродуховки:

привабливий зовнішній вигляд;

безліч режимів для ефективної роботи;

простість та зручність обслуговування;

відсутність шкідливих речовин під час роботи;

ергономічність обладнання.

Критерії вибору електродуховки

При покупці електродуховки важливо врахувати її тип установки. Вбудований агрегат має великі габарити та більше опцій. Прилад, що окремо стоїть, відрізняється компактністю, тому його можна брати з собою на дачу або в поїздку.



Звертайте увагу на тип керування. Нові моделі мають сенсорну панель. У бюджетних електродуховках управління здійснюється механічним способом за допомогою кнопок та важелів. Багато виробників випускають агрегати з комбінованим типом управління, які поєднують обидва варіанти.



Якщо планується часте використання електродуховки, необхідно звернути увагу на енергоспоживання. Показник залежить від класу та об'єму приладу, коливається в межах від 0,6 до 2 кВт/год.



На ефективність роботи духової шафи впливає її потужність. Оптимальний варіант для приготування практично всіх страв — 2,5-3 кВт. Максимальна температура такого агрегату досягає 250 °C.



Вибирайте моделі, поверхня якої покрита спеціальною емаллю. Це позбавить трудомісткої боротьби із забрудненнями. Залежно від торгової марки електродуховки оснащені додатковими опціями: режимом розморожування, грилем, охолодженням дверцят, блокуванням, таймером. Чим більший функціонал, тим вища вартість обладнання.