Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Електродуховка: принцип дії та критерії вибору (PR)

30 листопада 2022, 11:40

Електродуховка: принцип дії та критерії вибору (PR)

Електродуховка — чудовий помічник для кожної господині. У ній можна готувати м'ясо по-французьки, піцу, рибу, пироги, запікати яблука та овочі в паніровці. На відміну від газової духовки, електрична духова шафа має функцію контролю температури. Якщо робота агрегату виходить з-під контролю, він автоматично вимикається. Перш ніж купити електродуховку, потрібно ознайомитися з особливостями і функціоналом приладу.

Принцип дії пристроїв

Принцип роботи електродуховок полягає у перетворенні електроенергії, що проходить через ТЕНи, на теплову енергію. Нагрівальний елемент може бути у вигляді одинарної або подвійної спіралі з ніхромового сплаву. Корпус виконаний з кераміки, жаростійкого скла або металу.

Існують моделі з галогенним та суцільним типом ТЕНу. У першому випадку деталь виготовляється з міцного вогнетривкого скла та має лампу з відбивачем. Другий тип Тена розташований під металевою пластиною, а перемикач духовки має 6 поділів.

Сучасні електродуховки оснащені 4 нагрівальними елементами: знизу, зверху, збоку та ззаду. Завдяки функції конвекції забезпечується рівномірна подача тепла і будь-яка страва добре пропікається.

Переваги електродуховки:

  • привабливий зовнішній вигляд;
  • безліч режимів для ефективної роботи;
  • простість та зручність обслуговування;
  • відсутність шкідливих речовин під час роботи;
  • ергономічність обладнання.

Критерії вибору електродуховки

При покупці електродуховки важливо врахувати її тип установки. Вбудований агрегат має великі габарити та більше опцій. Прилад, що окремо стоїть, відрізняється компактністю, тому його можна брати з собою на дачу або в поїздку.

Звертайте увагу на тип керування. Нові моделі мають сенсорну панель. У бюджетних електродуховках управління здійснюється механічним способом за допомогою кнопок та важелів. Багато виробників випускають агрегати з комбінованим типом управління, які поєднують обидва варіанти.

Якщо планується часте використання електродуховки, необхідно звернути увагу на енергоспоживання. Показник залежить від класу та об'єму приладу, коливається в межах від 0,6 до 2 кВт/год.

На ефективність роботи духової шафи впливає її потужність. Оптимальний варіант для приготування практично всіх страв — 2,5-3 кВт. Максимальна температура такого агрегату досягає 250 °C.

Вибирайте моделі, поверхня якої покрита спеціальною емаллю. Це позбавить трудомісткої боротьби із забрудненнями. Залежно від торгової марки електродуховки оснащені додатковими опціями: режимом розморожування, грилем, охолодженням дверцят, блокуванням, таймером. Чим більший функціонал, тим вища вартість обладнання.

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:10
«ДНР»: У Донецьку та Пантелеймонівці поранено мирних жителів
12:25
Окупанти передислокують лікарню з Полог до Маріуполя — Федоров
09:30
У Мелітопольському районі на базі військових РФ пролунали вибухи
09:12
«ДНР» та «ЛНР» заявили про обстріли: Є загибла та поранені
00:04
Зима на фронті: Як холоди змінять хід війни ►
22:53
Головні події в окупації 29 листопада
20:42
Сильно розбиті: Як виглядають Сєвєродонецьк та Рубіжне
18:35
У Сватовому під обстрілом загинула жінка
17:09
В окупованій Горлівці поранено троє людей
15:32
«ДНР»: У Горлівці під обстріл потрапила виправна колонія
15:22
Луганська ОВА анонсує хороші новини з Кремінної та Сватового
12:27
На картах російського «Яндексу» видалили знесені у Маріуполі будинки
10:40
ЗСУ вдарили по пункту дислокації військ РФ в окупованому Сватовому
08:38
«ДНР»: Ударом пошкоджено залізничну інфраструктуру біля кордону з Росією
22:37
Головні події в окупації 28 листопада
Всі новини
13:33
З Херсона та околиць вже евакуювалися понад 2,5 тисяч осіб - Мінреінтеграції
13:10
«ДНР»: У Донецьку та Пантелеймонівці поранено мирних жителів
13:03
Одеська міськрада вирішила демонтувати пам'ятники Катерині II та Суворову
12:39
Військові ЗСУ показали, як зараз виглядає обстрілюваний армією РФ Соледар
12:25
Окупанти передислокують лікарню з Полог до Маріуполя — Федоров
11:58
США можуть визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією — ОП
11:52
Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Донецької області за добу
11:40
Електродуховка: принцип дії та критерії вибору (PR)
11:29
У російській Пермі — масштабна пожежа на ТЕЦ, є постраждалі
11:00
Голова Єврокомісії заявила про втрати України у 100 тисяч військових. Пізніше ці слова видалили
10:42
Бахмут, Лиман, Авдіївка: Кириленко розповів про масовані обстріли на Донеччині
10:09
У Краматорську снаряд розірвався біля притулку для тварин, розбито будки для собак
10:01
У Єврокомісії пропонують створити фонд для допомоги Україні із заморожених активів РФ
09:35
У Брянській області горять резервуари із нафтопродуктами. У РФ заявляють про атаку безпілотника
09:30
У Мелітопольському районі на базі військових РФ пролунали вибухи
Всі новини
ВІДЕО
У російській Пермі — масштабна пожежа на ТЕЦ, є постраждалі
30 листопада, 11:29
Зима на фронті: Як холоди змінять хід війни ►
30 листопада, 00:04
Сильно розбиті: Як виглядають Сєвєродонецьк та Рубіжне
29 листопада, 20:42

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама