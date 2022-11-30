Електродуховка — чудовий помічник для кожної господині. У ній можна готувати м'ясо по-французьки, піцу, рибу, пироги, запікати яблука та овочі в паніровці. На відміну від газової духовки, електрична духова шафа має функцію контролю температури. Якщо робота агрегату виходить з-під контролю, він автоматично вимикається. Перш ніж купити електродуховку, потрібно ознайомитися з особливостями і функціоналом приладу.
Принцип роботи електродуховок полягає у перетворенні електроенергії, що проходить через ТЕНи, на теплову енергію. Нагрівальний елемент може бути у вигляді одинарної або подвійної спіралі з ніхромового сплаву. Корпус виконаний з кераміки, жаростійкого скла або металу.
Існують моделі з галогенним та суцільним типом ТЕНу. У першому випадку деталь виготовляється з міцного вогнетривкого скла та має лампу з відбивачем. Другий тип Тена розташований під металевою пластиною, а перемикач духовки має 6 поділів.
Сучасні електродуховки оснащені 4 нагрівальними елементами: знизу, зверху, збоку та ззаду. Завдяки функції конвекції забезпечується рівномірна подача тепла і будь-яка страва добре пропікається.
Переваги електродуховки:
При покупці електродуховки важливо врахувати її тип установки. Вбудований агрегат має великі габарити та більше опцій. Прилад, що окремо стоїть, відрізняється компактністю, тому його можна брати з собою на дачу або в поїздку.
Звертайте увагу на тип керування. Нові моделі мають сенсорну панель. У бюджетних електродуховках управління здійснюється механічним способом за допомогою кнопок та важелів. Багато виробників випускають агрегати з комбінованим типом управління, які поєднують обидва варіанти.
Якщо планується часте використання електродуховки, необхідно звернути увагу на енергоспоживання. Показник залежить від класу та об'єму приладу, коливається в межах від 0,6 до 2 кВт/год.
На ефективність роботи духової шафи впливає її потужність. Оптимальний варіант для приготування практично всіх страв — 2,5-3 кВт. Максимальна температура такого агрегату досягає 250 °C.
Вибирайте моделі, поверхня якої покрита спеціальною емаллю. Це позбавить трудомісткої боротьби із забрудненнями. Залежно від торгової марки електродуховки оснащені додатковими опціями: режимом розморожування, грилем, охолодженням дверцят, блокуванням, таймером. Чим більший функціонал, тим вища вартість обладнання.