В «Укренерго» розповіли про стан енергосистеми та назвали обсяг дефіциту

Дефіцит потужності в українській енергосистемі на 11:00 середи становить 27%, порівняно з 30% на аналогічний час вівторка. Про це повідомили у прес-службі НЕК «Укренерго».



«Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо знизити дефіцит в енергосистемі. Усім операторам системи розподілу (обленерго) доведено ліміти споживання з кожної області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень, щоб уникнути перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі», - йдеться у повідомленні.



У НЕК нагадали, що економне використання електроенергії дозволить менше застосовувати спрямовані на запобігання аваріям обмеження, а також дасть можливість енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об'єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою.