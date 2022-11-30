Скільки зараз людей у Краматорську та Слов'янську — дані ОВА

У Слов'янську та Краматорську Донецької області наразі проживають близько 120 тисяч людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час брифінгу.



За його словами, на липень поточного року з очільниками військових адміністрацій було максимально досягнуто мети: з Краматорська, в якому взимку проживали 204 тисячі населення, виїхала більшість. І лишилося до 45 тисяч мешканців. У Слов'янську зі 100 тисяч залишалося до 20 тисяч.



Коли йшла підготовка до опалювального сезону, наголосив Кириленко, статистика вже змінилася.



«Газопостачання у приватному секторі та багатоквартирних будинках Краматорська та Слов'янська було відновлено. І люди почали повертатись. Наразі цифра по Краматорську — це близько 80 тисяч осіб, по Слов'янську — до 40 тисяч жителів», — уточнив Кириленко.



Очільник області наголосив, що російські сили продовжують обстріли цих міст.

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