Окупанти всю ніч стріляли по Дніпропетровщині

Російські сили з вечора до ранку били по Нікопольському району Дніпропетровської області з РСЗВ «Град» та важкої артилерії. Зафіксовано вісім обстрілів за ніч. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Під ворожий вогонь потрапили дві громади — Марганецька та Червоногригорівська. Попередньо, люди не постраждали», — поінформував він.



За словами Резніченка, у Червоногригорівській громаді пошкоджено кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач. У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати постраждалі території та з'ясовувати деталі атак.