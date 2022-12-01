Скільки російських ракет та дронів знищила ППО, повідомили у Генштабі

Українська ППО ефективно працює. За листопад збиті десятки російських крилатих ракет та безпілотників. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.



«Зберігається загроза завдання противником найближчим часом ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України та військових об'єктах», — сказав він.



За словами Громова, лише за тиждень у східній частині України сталося понад 400 бойових зіткнень із російськими силами. У період із 24 листопада противник здійснив 40 ракетних ударів по об'єктах цивільної, енергетичної та військової інфраструктури України.



«Силами та засобами авіації Зенітно-ракетних військ ППО Сухопутних військ та Військово-морських сил за цей період знищено дев'ять повітряних цілей, зокрема два літаки. Загалом у листопаді противник випустив 239 крилатих ракет і застосував 80 БПЛА», — додав генерал.



Він уточнив, що українська ППО знищила 72% застосованих противником крилатих ракет та 80% безпілотних літальних апаратів.

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