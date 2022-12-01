РФ прибрала носіїв ракет типу «Калібр» із Чорного моря — ЗСУ

В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні армія РФ тримає 6 кораблів, але станом на 1 грудня ні в Чорному, ні в Азовському морях немає російських носіїв крилатих ракет типу «Калібр». Про це повідомили у прес-службі командування ВМС ЗСУ.

Виходячи з даних військових ЗСУ, у Середземному морі зараз перебуває 9 кораблів армії РФ, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких складає 76 ракет.

В Азовському морі окупанти продовжують утримувати на бойовому чергуванні 2 кораблі.

Раніше журналісти Reuters з посиланням на інформацію Пентагону повідомили, що США уклали контракт на $1,2 мільярда з компанією Raytheon на закупівлю шести комплексів ППО NASAMS для України.