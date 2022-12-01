Головні події в окупації 1 грудня

Суспільство



Сьогодні відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією, під час якого повернулося додому 50 людей. Серед них – захисники Маріуполя та «Азовсталі», полонені з Оленівки, а також поранені у боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках. Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що обміняно 12 бійців із угрупування «ДНР» та вісім із «ЛНР».



Окупанти примусово мобілізували понад 100 чоловіків, які працювали на підприємстві «Донецьктепломережа». У котельнях нема кому працювати, і їх доводиться закривати. «Офіційна» версія — на ремонт, проте реальна причина у гострій нестачі персоналу.



Бойові дії



Центр окупованого Донецька зранку потрапив під обстріл. Як повідомляють місцеві жителі - прямим попаданням снаряда пошкоджено багатоквартирний будинок на бульварі Шевченка, є "приліт" у готель Ramada.



Як заявив «мер» Горлівці під час угрупування «ДНР» Іван Приходько, внаслідок обстрілу загинула мирна мешканка.



Російські окупанти будують лінію оборони поблизу Сватового Луганської області, повідомили у прес-службі Луганської обласної військової адміністрації.

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