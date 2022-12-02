Російські війська важкою артилерією обстріляли Нікопольщину

Вночі російські війська обстріляли із важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Регіон, за його даними, атакували близько 40 снарядами.

Резніченко розповів, що обійшлося без жертв, а масштаби руйнувань з'ясовуються.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Крірленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил було поранено шістьох мирних жителів.