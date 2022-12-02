Військові Держприкордонслужби вдарили по скупченню окупантів у Донецькій області

Військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з військовими із Сил оборони вдарили по окупантах на Донеччині. Відео опубліковано на сайті Державної прикордонної служби України.



«Так, на Донеччині прикордонники-оператори БПЛА виявили скупчення ворожої піхоти. Загарбники в одному із захоплених сіл саме "полювали" на свійську птицю мирних мешканців. Підстреливши гусака, мародери понесли здобич до одного з будинків, у якому вони облаштували командно-спостережний пункт», - розповіли прикордонники.



Зазначається, що про координати об'єкта противника прикордонники повідомили артилеристів однієї з механізованих бригад, а після гарматою «Рапіра» ЗСУ вдарили по позиціях російсько-окупаційних військ. Також повідомляється, що артилерійським вогнем разом із окупантами було знищено і командира їхнього підрозділу.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що Збройні сили України вдарили по окупантах у районі села Терпіння Запорізької області.