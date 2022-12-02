Вийшов новий дайджест проекту «Крим сьогодні», теми випуску:
- У Криму почали масово виготовляти протитанкові загородження: бетонні блоки планують розмістити на всій території півострова.
- Військовим, які беруть участь у бойових діях на боці Росії, обіцяють виділити землю в Сакському та Чорноморському районах Криму.
- Кількість замовлень у кримських готелях на новорічні свята впала на 70%.
- Роботу Керченської переправи відновили: рух зупиняли через негоду та черги були величезні.
- За цю осінь у Криму залучили до адмінвідповідальності 66 осіб за антивоєнну позицію.
- З 1 грудня у Севастополі підвищили комунальні тарифи: наскільки все подорожчало?
- Вартість дизпалива, проїзду у міському транспорті та ціни на кримські вина зростуть.