Головні події в окупації 4 грудня

Права людини



У мережі з'явилися знімки, на яких, ймовірно, відображені повішені жителі окупованої частини Луганської області, вбиті за допомогу ЗСУ. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що справжність фотографій перевіряється.



Командир роти «ЛНР» 20 листопада зателефонував дружині та розповів, що його збираються відвезти з лікарні та розстріляти за те, що солдати його роти дезертували. 1 грудня представник Міноборони РФ повідомив жінці, що її чоловік загинув на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території 25 листопада від осколкових поранень та потужного удару по голові.



Суспільство



Росіяни роздають повістки на пунктах видачі води в окупованій Макіївці Донецької області, повідомив Центр Національного опору.



Російські окупанти на Луганщині мають намір вивести гривню з обігу з 1 січня 2023 року.



Бойові дії



Російська сторона вивозить представників поліції та окупаційної адміністрації з міста Олешки на лівому березі Дніпра. За інформацією Центру національного спротиву, колаборанти залишають населений пункт разом із сім'ями. Про зменшення кількості російських військових у Олешках кілька днів тому повідомляв і український Генштаб.



Центр Донецька зазнав обстрілу в неділю. Як повідомляють очевидці, попадання снарядів сталося на площі біля стадіону «Донбас Арена», на бульварі Пушкіна та проспекту Маяковського. Під час обстрілу Ворошилівського району постраждали дві жінки.



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