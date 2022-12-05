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Армія РФ завдала ракетного удару по підприємству у Кривому Розі

05 грудня 2022, 09:03

Армія РФ завдала ракетного удару по підприємству у Кривому Розі

Вночі російські війська вдарили трьома ракетами по промисловому підприємству у Кривому Розі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він розповів, що з-під завалів зруйнованого виробничого цеху рятувальники витягли тіло загиблої людини, а ще троє людей отримали поранення через обстріл. Травмованих доправили до місцевої лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

«Нікопольський район російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада», - написав Резніченко. За його словами, люди не постраждали, а деталі атак уточнюються.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російська армія за добу в області поранила двох мирних жителів.

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