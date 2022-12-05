Окупанти готують масову зупинку шахт на сході України

Російські окупанти готуються до масового закриття шахт на тимчасово захопленій ними території Донбасу. Про це повідомили у Луганській ОВА.

Зазначається, що це пов'язано з мобілізацією понад половини працівників підприємств вугільної галузі.

«Тим, хто залишився, пояснюють, що непрацюючі підприємства нерентабельно утримувати. Непрацюючі через примусову мобілізацію», - розповіли в ОВА.

Також, за інформацією адміністрації, на кількох шахтах окупованої російськими військами частини Луганської області розпочато демонтаж та вивіз обладнання.



«Власники квартир та будинків, де є світло, повинні за нього сплачувати із 1 березня. Хоча ще на початку травня з міста проводилася евакуація населення у безпечні регіони України. А електроенергію окупанти подали ще через декілька місяців», — про це з посиланням на інформацію мешканців захопленого армією РФ Рубіжного розповіли у Луганській ОВА.



Крім того, прес-служба Луганської ОВА повідомила, що в окупованій Кремінній немає світла, а відновлення подачі електроенергії місцеві жителі чекають після деокупації.

В окупованому Новоайдарі, за даними адміністрації, російські загарбники вирішили вимкнути Інтернет, намагаючись перешкодити партизанам підказувати українським військовим місцезнаходження ворога.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російська армія за добу в області поранила двох мирних жителів.