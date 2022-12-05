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Армія РФ обстрілювала населені пункти Донецької області на 4 напрямках

05 грудня 2022, 10:30

Армія РФ обстрілювала населені пункти Донецької області на 4 напрямках

На Волноваському напрямку росіяни протягом доби обстрілювали Вугледар – пошкодили щонайменше 8 будинків, обійшлося без жертв. Про це написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На Донецькому напрямку під обстріли потрапили Курахове та Гостре — пошкоджено дитсадок, 4 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. В Авдіївці — протягом ночі поодинокі прильоти по старій та центральній частині міста. Інформація про постраждалих не надходила», - повідомив він.

Також Кириленко розповів, що на Горлівському напрямку російська армія обстріляла центр Бахмута, пошкоджено адмінбудівлю, гуртожиток, житловий будинок та господарські споруди. Ще 2 будинки пошкоджено у Костянтинівській громаді. Також обстріли зафіксовані на околицях Соледарської та Часовоярської громад. Обійшлося без жертв.

За даними Донецької ОВА, на Лисичанському напрямку армія РФ обстрілювала Торське та Зарічне у Лиманській громаді.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російська армія за добу в області поранила двох мирних жителів.

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