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У центрі Донецька сталися пожежі через обстріл рано-вранці

05 грудня 2022, 11:25

У центрі Донецька сталися пожежі через обстріл рано-вранці

Пожежа у центрі Донецька. Фото: соцмережі Пожежа у центрі Донецька. Фото: соцмережі

Декілька пожеж сталося рано-вранці у Ворошилівському районі окупованого Донецька внаслідок чергових обстрілів.

У «Штабі тероборони ДНР» повідомили, що постраждали двоє людей, включаючи 15-річного підлітка.

Під вогнем опинилися вулиці Артема, Горького та Федора Зайцева — в районі перетину з проспектом Праці.

«МНС» угруповання «ДНР» повідомило про три пожежі:

  • у двоповерховому будинку, розташованому на вулиці Постишева;
  • у приватному будинку на вулиці Горького;
  • у приватному житловому будинку на чотири господарі на вулиці Федора Зайцева.

Рятувальникам вдалося згасити піджари.

Також було пошкоджено будівлю на території Храму Різдва Христового, розташованого неподалік проспекту Загиблих Комунарів.

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