У центрі Донецька сталися пожежі через обстріл рано-вранці

Пожежа у центрі Донецька. Фото: соцмережі

Декілька пожеж сталося рано-вранці у Ворошилівському районі окупованого Донецька внаслідок чергових обстрілів.



У «Штабі тероборони ДНР» повідомили, що постраждали двоє людей, включаючи 15-річного підлітка.



Під вогнем опинилися вулиці Артема, Горького та Федора Зайцева — в районі перетину з проспектом Праці.



«МНС» угруповання «ДНР» повідомило про три пожежі:

у двоповерховому будинку, розташованому на вулиці Постишева;

у приватному будинку на вулиці Горького;

у приватному житловому будинку на чотири господарі на вулиці Федора Зайцева.

Рятувальникам вдалося згасити піджари.



Також було пошкоджено будівлю на території Храму Різдва Христового, розташованого неподалік проспекту Загиблих Комунарів.