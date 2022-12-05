У центрі Донецька сталися пожежі через обстріл рано-вранці

Декілька пожеж сталося рано-вранці у Ворошилівському районі окупованого Донецька внаслідок чергових обстрілів.
У «Штабі тероборони ДНР» повідомили, що постраждали двоє людей, включаючи 15-річного підлітка.
Під вогнем опинилися вулиці Артема, Горького та Федора Зайцева — в районі перетину з проспектом Праці.
«МНС» угруповання «ДНР» повідомило про три пожежі:
Рятувальникам вдалося згасити піджари.
Також було пошкоджено будівлю на території Храму Різдва Христового, розташованого неподалік проспекту Загиблих Комунарів.