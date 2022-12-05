У Запорізькій області російські війська вдарили по житлових будинках

Окупанти завдали удару по селу Новософіївка Запорізької області, 2 людини загинуло, 2 поранено. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, також зруйновано кілька приватних будинків.

«ДСНС та швидка вже працюють на місці події», - написав Тимошенко.



Пізніше заступник голови ОП додав, що кількість поранених від удару по Новософіївці зросла, поранено ще маленьку дитину – 1 годину та 10 місяців.

Раніше низка голів обласних ОВА повідомили про пуск ракет російськими військами.