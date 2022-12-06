Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У районі Курського аеропорту в РФ сталася пожежа

06 грудня 2022, 08:50

У районі Курського аеропорту в РФ сталася пожежа

У Курську РФ на місцевому аеродромі сталася пожежа. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Він зазначив, що внаслідок атаки безпілотника в районі Курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач.

Також Старовойт розповів, що постраждалих немає, пожежа локалізується, а через загоряння в районі аеродрому було скасовано заняття у двох школах поряд із аеродромом.

У районі Курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач. Фото: Соцмережі

Учора, 5 грудня, Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в ранковій атаці на військові аеродроми «Дягілєво» у Рязанській області та «Енгельс» у Саратовській області.

Ще за темою

Місця
Курська область
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:20
В окупованій Макіївці Донецької області горить підстанція
11:22
Центр Донецька знову під обстрілом, почалися пожежі
10:35
У «ДНР» та «ЛНР» повідомили про загиблих та поранених від обстрілів за добу
09:16
У Горлівці під обстріл потрапив завод «Стирол»
19:14
У Донецьку повідомляють про 4 загиблих під час обстрілу
18:37
СБУ висунула підозру жінці, яка допомагала депортувати мешканців Маріуполя до РФ
16:34
Обстріляно центр окупованого Донецька, є загиблі громадяни
12:37
У Маріуполі знищено не менше двох систем ППО армії РФ — Андрющенко
11:25
У центрі Донецька сталися пожежі через обстріл рано-вранці
10:50
«ЛНР»: Алчевськ обстріляли, є жертви
10:01
Окупанти готують масову зупинку шахт на сході України
23:21
Головні події в окупації 4 грудня
23:18
Командир роти «ЛНР» сказав дружині, що його везуть на розстріл. Пізніше Міноборони РФ видало їй тіло з пробитим черепом
17:32
У мережі з'явилися фото імовірно повішених у Луганській області людей, які допомагали ЗСУ
16:24
Обстріл центру Донецька: «прильоти» біля «Донбас Арени» та на бульварі Пушкіна
Всі новини
13:20
В окупованій Макіївці Донецької області горить підстанція
13:06
Армія РФ за добу вбила трьох мирних жителів України
12:23
Зеленський привітав ЗСУ, записавши відеозвернення зі Слов'янська
12:01
Армія РФ атакувала на чотирьох напрямках на Сході України, є поранені
11:22
Центр Донецька знову під обстрілом, почалися пожежі
11:02
Війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донецької області за добу
10:35
У «ДНР» та «ЛНР» повідомили про загиблих та поранених від обстрілів за добу
10:32
У Брянській області РФ безпілотниками атаковано комбінат «Слава» — росЗМІ
09:54
ЗСУ просуваються на Сватівському та Кремінському напрямках — Гайдай
09:19
Армія РФ обстріляла дві громади Дніпропетровської області та Нікополь
09:16
У Горлівці під обстріл потрапив завод «Стирол»
09:04
Донецька область під обстрілами військ РФ, поранено 9 цивільних
08:50
У районі Курського аеропорту в РФ сталася пожежа
23:28
ЗМІ: Пентагон передав Україні HIMARS, які не можуть дістати до Росії
23:00
Сьогодні через обстріл в Україні загинули 4 особи
Всі новини
ВІДЕО
Зеленський привітав ЗСУ, записавши відеозвернення зі Слов'янська
06 грудня, 12:23
Центр Донецька знову під обстрілом, почалися пожежі
06 грудня, 11:22
Втома Заходу від війни в Україні: правда чи вигадка ►
05 грудня, 20:30

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама