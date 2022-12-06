У районі Курського аеропорту в РФ сталася пожежа

У Курську РФ на місцевому аеродромі сталася пожежа. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Він зазначив, що внаслідок атаки безпілотника в районі Курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач.



Також Старовойт розповів, що постраждалих немає, пожежа локалізується, а через загоряння в районі аеродрому було скасовано заняття у двох школах поряд із аеродромом.

Учора, 5 грудня, Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в ранковій атаці на військові аеродроми «Дягілєво» у Рязанській області та «Енгельс» у Саратовській області.