Армія РФ випустила 5 грудня по Україні ракет на $400-500 млн — Forbes

Російські окупанти на ракети для масованого обстрілу України 5 грудня витратили $400-500 млн. Про це повідомляє Forbes.



«За даними Командування Повітряних Сил, 5 грудня по Україні було випущено такі типи ракет: 38 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555, 22 крилаті ракети «Калібр», три крилаті ракети Х-22, шість крилатих ракет Х-59, одну авіаційну крилату ракету Х-31П», - нагадали журналісти.

Зазначається, що для розрахунку вартості випущених по Україні ракет Forbes використав такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, Х-555 – $4 млн, «Калібр» – $6,5 млн, Х-22 – $1 млн, Х-59 – $0,5 млн, Х-31П – $0,5 млн. Таким чином, за інформацією журналістів, загальна вартість усіх випущених російських ракет по Україні – $400–500 млн.

Подробиці про вчорашній восьмий масований ракетний удар по Україні армією РФ дивіться в новому випуску «Новин Донбасу».