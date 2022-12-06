На Донеччині прикордонники знищили інженерну групу окупантів

На Донеччині прикордонники спільно з військовими з «Чорні запорожці» знищили інженерну групу російських окупантів. Відео удару по техніці окупантів опублікувала ДПСУ.

«На Донеччині наші захисники знищили групу окупантів, що прибула будувати укріплення. Завдяки координатам аеророзвідки 72-ї окремої механізованої бригади мінометний підрозділ прикордонників виконав вогневу задачу. Влучні прильоти 120-мм мін знищили інженерну техніку та особовий склад загарбників», - розповіли прикордонники.

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