В енергосистемі України зберігається дефіцит потужності у 19%

За останні місяці від масованих атак російських сил зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів українських магістральних мереж. Нині в енергосистемі зберігається дефіцит потужності у 19%. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



«Дефіцит потужності в енергосистемі зберігатиметься й надалі. Наразі він становить 19% від прогнозного споживання», — сказав очільник уряду.



За його словами, 70% із ключових об'єктів були атаковані по два рази й більше. Зокрема, по одній з підстанцій на Одещині окупанти випустили відразу сім ракет.



Шмигаль також наголосив, що енергетична система залишилася цілісною та контрольованою диспетчерами «Укренерго» — завдяки тому, що більшість ракет під час масованої атаки 5 грудня було збито.

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