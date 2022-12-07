«ДНР»: 16 людей загинули під час зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою

Шістнадцять людей загинули, ще троє постраждали внаслідок зіткнення вантажного автомобіля та мікроавтобуса в підконтрольному Росії Шахтарському районі Донецької області. Про це повідомляє російський ТАРС із посиланням на «екстренні служби ДНР».



«На автодорозі Шахтарськ — Торез сталося зіткнення вантажного автомобіля, який перевозив військовослужбовців, із мікроавтобусом. Загинули 16 людей, трьох постраждалих госпіталізовано», — сказав співрозмовник агентства.



Він уточнив, що серед загиблих водій вантажівки. На місці аварії працюють оперативні служби, які з'ясовують обставини події.



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