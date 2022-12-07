На Донбасі постраждали об'єкти енергетики — «Укренерго»

У східній частині України зберігається складна ситуація. Російські сили вчора ввечері повторно обстріляли відразу кілька об'єктів енергетичної інфраструктури, тоді як температура у цьому регіоні досягла позначки -17 градусів. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».



«Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонтні роботи. Також ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки у Київській та Одеській областях, налагоджують електропостачання регіонів за резервними схемами», — наголосили в компанії.



Там додали, що в енергосистемі все ще зберігається значний дефіцит, усім обленерго повідомлено про ліміти споживання електроенергії. У регіонах, де перевищено ліміти споживання, застосовується режим аварійних вимкнень.



Загалом станом на 11:00 7 грудня продовжується поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки. На атомних станціях триває процес завантаження блоків, які були відключені через пошкодження електромереж, до планових показників.