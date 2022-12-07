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The Washington Post: Влада України підтвердила причетність до атак військових аеродромів у РФ

07 грудня 2022, 13:02

The Washington Post: Влада України підтвердила причетність до атак військових аеродромів у РФ

Атаки військових аеродромів у Курській, Рязанській та Саратовській областях було здійснено Україною. Про це пише The Washington Post із посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Аеродром у Курській області було обстріляно вчора, 6 грудня, решта — 5 грудня.

«Це були українські безпілотники — дуже успішні, дуже ефективні», — сказав український чиновник.

Яких подробиць він не навів.

«Ці атаки виявили серйозні вразливості в російській протиповітряній обороні й послужили сигналом для Москви, що її стратегічні об'єкти, що знаходяться далеко від зони активних бойових дій, не є недосяжними для українських військових, які набрали силу», — наголошує видання.

Також зазначається, що безпілотникам вдалося ухилитися від російської ППО. Можливо, вважають експерти, це вказує, що засоби ППО не настільки надійні та сучасні, як думають у РФ.

Офіційно Київ свою причетність до атак не визнавав, як і до попередніх атак стратегічно важливих російських військових об'єктів за останні місяці. А Міністерство оборони Росії поклало відповідальність за удари на Київ, але заявило, що завдані збитки були мінімальними.

Нагадаємо, 5 грудня Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в ранковій атаці на військові аеродроми «Дягілєво» у Рязанській області та «Енгельс» у Саратовській області. 6 грудня в російському Курську на місцевому аеродромі сталася пожежа.

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