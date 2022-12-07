Главі «поліції» окупантів Кремінної повідомлено про підозру

Повідомлено про підозру голові окупаційної поліції одного з районів Луганської області. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Йдеться про колишнього правоохоронця, який очолив відділ окупаційної поліції загарбників у Кремінній Луганській області.

«Правоохоронець після захоплення російськими військами міста залишився на тимчасово окуповані території та обійняв посаду керівника так званого «Кремінського відділу поліції МВД «ЛНР», - розповіли в ДБР.

Зазначається, що він перевіряв документи у місцевого населення і підбирав собі підлеглих, агітуючи людей працювати на окупантів.

Крім того, співробітники ДБР повідомили про підозру чоловіку, який навчався у вищому навчальному закладі МВС України. Він після початку російського вторгнення зустрівся з представниками окупаційної влади та погодився розпочати службу у так званих правоохоронних органах угрупування «ЛНР».

«Хлопець прийняв «присягу» на вірність окупантам та обійняв посаду у так званому «Новопсковському районному відділі внутрішніх справ МВС «ЛНР», – повідомили у ДБР.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Повідомляється, що процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура.

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