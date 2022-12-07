Росія вдруге за добу атакувала енергопідприємство «ДТЕК Енерго»

Російські війська 6 грудня двічі на добу атакували одне з енергетичних підприємств компанії ДТЕК Енерго. Обладнання внаслідок удару зазнало серйозних пошкоджень, поки воно повністю відключено від енергосистеми. Про це повідомили у прес-службі компанії.



«Вдруге за добу від обстрілу постраждало енергетичне підприємство "ДТЕК Енерго". Воно вже неодноразово було атаковано ворожими військами. Цього разу обійшлося без жертв та постраждалих". Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Наразі воно повністю відключено від енергосистеми. Зупинка підприємства призвела до обмеження енерго- та теплопостачання в регіоні», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що це вже 18 атака Росії на енергетичні підприємства «ДТЕК Енерго» за останні два місяці. В результаті попередніх 24 енергетики отримали поранення, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників та працівників підрядних організацій.



Енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки.