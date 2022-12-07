Війська РФ посилюють тиск на мешканців окупованого Мелітополя — Федоров

Російські війська посилюють терор на окупованих територіях. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, уточнивши, що про всі злочини світ дізнається лише після деокупації населених пунктів.

«Мелітополь має сакральне значення для окупантів. Аби зламати опір, загарбники посилюють тиск на місцевих мешканців», - розповів він.

За інформацією Федорова, окупанти піддають тортурам мелітопольців, щоб вибити зізнання у неіснуючих злочинах. Майно жителів міста грабують, прикриваючись при цьому виявленими «схованками диверсантів», куди окупанти самі й підкидають форму і навіть посвідчення військовослужбовців ЗСУ.

Федоров розповів, що виїзд з окупації на Півдні України складний та небезпечний, за його даними, у комендатурі Василівки мелітопольці засвідчили постріли у мирних жителів.

Також мер Мелітополя повідомив, що загарбники регіону викрадають людей для риття окопів.

Він зазначив, що незважаючи на це, мелітопольці чинять опір окупації. Федоров розповів, що жителі міста облили фарбою пам'ятники Судоплатову та Бояринову, а ще у захопленому військами РФ місті постійно з'являються синьо-жовті листівки.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в захоплене військами РФ місто окупанти доставили вантаж бетонних укріплень «зуби дракона» з Криму. За його словами, Маріуполь остаточно перетворено на тилову військово-логістичну базу окупантів.