На Ставці верховного головнокомандувача обговорювали ситуацію на фронті та енергетику

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому було обговорено ситуацію на фронті. Про це повідомляє Офіс президента.



«Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів Сил оборони озброєнням та боєприпасами. Було розглянуто наступні кроки щодо зменшення бойових можливостей військ противника», — зазначили в Офісі президента.



Там додали, що учасники Ставки також заслухали інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України.

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