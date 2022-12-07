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Головні події в окупації 7 грудня

07 грудня 2022, 23:15

Головні події в окупації 7 грудня

Політика

 Президент Росії Володимир Путін заявив, що «спеціальна військова операція» в Україні може стати «тривалим процесом». Він наголосив, що для Росії «значним результатом спецоперації» стала «поява нових територій», фактично окупація регіонів України.

Путін вважає, що у світі наростає загроза ядерної війни. При цьому президент РФ стверджує, що його країна розглядає ядерну зброю як засіб захисту.

Суспільство

 В окупованій Росією території Донбасу спостерігається нестача діагностичних тестів та ліків для людей з ВІЛ, туберкульозом та гепатитом С.

Шістнадцять людей загинули, ще троє постраждали внаслідок зіткнення російської військової вантажівки та мікроавтобуса у підконтрольному Росії Шахтарському районі Донецької області.

В окупованому Мелітополі Запорізької області скоєно замах на заступника «голови військово-цивільної адміністрації» Миколу Волика.

Дітей із захопленої російськими військами частини Луганської області масово вивозять до Чечні, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Деокупація

 Верховна комісія ООН з прав людини задокументувала 441 вбивство мирних жителів у Київській, Чернігівській та Сумській областях України. Так, окупанти вбивали людей за те, що вони просто «рубали дрова та купували продукти».

Бойові дії

 У угрупуванні «ДНР» заявили про загибель двох мешканців Горлівки під час обстрілу.

До Маріуполя окупанти доставили вантаж бетонних укріплень «зуби дракона» з Криму. В Урзуф, селище у передмісті, прибуло чергове підкріплення живої сили та військової техніки армії РФ, у селі було розселено і частину військового командування середньої ланки.

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