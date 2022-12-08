Війська РФ з «Градів» та важкої артилерії атакували Дніпропетровщину

Російська армія вночі атакувала три громади Дніпропетровської області – Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



За його словами, окупанти 7 разів обстріляли з «Градів» та важкої артилерії населені пункти вказаних громад.



Як розповів Резніченко, у Нікопольському районі зафіксовано прильоти понад 70 російських снарядів. Обійшлося без загиблих та поранених.

Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні розповів, що внаслідок вчорашнього обстрілу російськими окупантами міста Курахове на Донеччині загинули 10 людей.