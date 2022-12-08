Окупанти вдарили по транспортній базі у Миколаєві

Миколаїв. Фото: ОП

Російські сили вночі завдали удару по Миколаєву. Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси. Інформації про жертв немає. На місці працює ДСНС», — повідомив Тимошенко.

Очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім уточнив, що удару було завдано, за попередньою інформацією, з зенітно-реактивної системи С-300. Влучення зафіксовано по територіях транспортних підприємств, пошкодження отримала техніка.



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