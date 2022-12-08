Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донбасу за минулу добу

08 грудня 2022, 11:12

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донбасу за минулу добу

Правоохоронці задокументували 35 ударів російських військ по Донбасу за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є загиблі та поранені мирні жителі.

За добу армією РФ було обстріляно 14 населених пунктів - міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Сіверськ, смт Велика Новосілка, Очеретине, Ямпіль, селах Бердичі, Диліївка, Іванівське, Дружба, Кам’янка, Предтечине, Сєверне.

Окупанти обстрілювали регіон з авіації, РСЗВ «Град», «Ураган», артилерії, танків.

Зруйновано та пошкоджено військами РФ за добу 35 цивільних об'єктів Донецької області - 27 житлових будинків, елеватор, автостанція, АЗС, ринок, адмінбудівля, господарські споруди, автомобіль.

Повідомляється, що реактивною артилерією окупанти обстріляли Курахове, є загиблі та поранені. Зруйновано об'єкти інфраструктури та багатоквартирний будинок.

З «Ураганів» було обстріляно селище Ямпіль Лиманської громади. Є поранені громадяни, пошкоджено 7 приватних будинків та адміністрація.

Продовжуються масовані обстріли Бахмута. Місто за минулу добу вісім разів атаковане окупантами з артилерії, поцілили війська РФ у приватні та багатоквартирні будинки, є вбиті та поранені громадяни.

Внаслідок ворожих атак загиблі є в місті Красногорівка та селі Іванівське, травмувалися люди через прильоти російських снарядів й у Сіверську.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 79 осіб, від початку обов'язкової евакуації – понад 32 180 осіб, серед них 4824 – діти, 1936 – люди з інвалідністю.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.

Ще за темою

Місця
Донецька область
Інше
Війна обстріли на Донбасі
Організації
Поліція Донецької області

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:31
У Донецьку — перебої зі світлом та мобільним зв'язком
10:01
У Севастополі чули вибухи. Окупанти заявили, що збитий безпілотник
09:19
«ДНР» заявила про двох загиблих у Горлівці
08:59
У Донецьку було обстріляно Спасо-Преображенський кафедральний собор
23:15
Головні події в окупації 4 грудня
19:36
Путіну розповіли про нестачу ліків у Донецьку та Луганську для людей з ВІЛ та туберкульозом
15:18
Війська РФ посилюють тиск на мешканців окупованого Мелітополя — Федоров
14:06
У Маріуполь прибув вантаж укріплень окупантів із Криму — Андрющенко
12:35
Главі «поліції» окупантів Кремінної повідомлено про підозру
11:03
Окупанти масово вивозять луганських дітей до Чечні — Гайдай
10:52
Це неможливо приховати: Арестович прокоментував обстріл Донецька
09:25
У Мелітополі біля під'їзду «заступника очільника ВЦА» спрацював вибуховий пристрій
08:51
Вночі Донецьк знову обстріляно. «ДНР» заявила про чотирьох загиблих та 20 поранених за добу
08:48
«ДНР»: 16 людей загинули під час зіткнення військової вантажівки РФ з мікроавтобусом
23:08
«ДНР» відпустила з полону американця, але виїхати з Донецька він не може
Всі новини
11:29
Кириленко розповів про ситуацію на Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямках
11:12
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донбасу за минулу добу
10:50
Четверо поліцейських загинули на Херсонщині. Вони проводили розмінування
10:31
У Донецьку — перебої зі світлом та мобільним зв'язком
10:01
У Севастополі чули вибухи. Окупанти заявили, що збитий безпілотник
09:54
Через війну РФ проти України загинули 443 дитини
09:28
У російському Білгороді чути вибухи, повідомляють про роботу ППО
09:19
«ДНР» заявила про двох загиблих у Горлівці
08:59
У Донецьку було обстріляно Спасо-Преображенський кафедральний собор
08:50
Окупанти вдарили по транспортній базі у Миколаєві
08:33
Війська РФ з «Градів» та важкої артилерії атакували Дніпропетровщину
08:20
Кириленко повідомив, скільки людей загинули на Донеччині за добу
23:15
Головні події в окупації 4 грудня
23:14
Зеленський: Кількість загиблих під час обстрілу Курахового досягла 10 осіб
22:37
Окупанти вдарили ракетами по Печенігам на Харківщині
Всі новини
ВІДЕО
У Кураховому — «приліт» в районі ринку, багато жертв
07 грудня, 14:57
Вночі Донецьк знову обстріляно. «ДНР» заявила про чотирьох загиблих та 20 поранених за добу
07 грудня, 08:51
Чотири ракети вдарили по Краматорську: Мер розповів про наслідки
06 грудня, 18:10

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама