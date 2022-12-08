Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донбасу за минулу добу

Правоохоронці задокументували 35 ударів російських військ по Донбасу за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є загиблі та поранені мирні жителі.



За добу армією РФ було обстріляно 14 населених пунктів - міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Сіверськ, смт Велика Новосілка, Очеретине, Ямпіль, селах Бердичі, Диліївка, Іванівське, Дружба, Кам’янка, Предтечине, Сєверне.

Окупанти обстрілювали регіон з авіації, РСЗВ «Град», «Ураган», артилерії, танків.

Зруйновано та пошкоджено військами РФ за добу 35 цивільних об'єктів Донецької області - 27 житлових будинків, елеватор, автостанція, АЗС, ринок, адмінбудівля, господарські споруди, автомобіль.

Повідомляється, що реактивною артилерією окупанти обстріляли Курахове, є загиблі та поранені. Зруйновано об'єкти інфраструктури та багатоквартирний будинок.

З «Ураганів» було обстріляно селище Ямпіль Лиманської громади. Є поранені громадяни, пошкоджено 7 приватних будинків та адміністрація.

Продовжуються масовані обстріли Бахмута. Місто за минулу добу вісім разів атаковане окупантами з артилерії, поцілили війська РФ у приватні та багатоквартирні будинки, є вбиті та поранені громадяни.

Внаслідок ворожих атак загиблі є в місті Красногорівка та селі Іванівське, травмувалися люди через прильоти російських снарядів й у Сіверську.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 79 осіб, від початку обов'язкової евакуації – понад 32 180 осіб, серед них 4824 – діти, 1936 – люди з інвалідністю.

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