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Головні події в окупації 8 грудня

08 грудня 2022, 23:00

Головні події в окупації 8 грудня

Суспільство

 У Маріуполі зупинився рух російського військового транспорту через ожеледицю, яку не ліквідувала місцева окупаційна влада.

Знесення зруйнованих багатоповерхівок в окупованому Маріуполі можна назвати тотальним. На супутникових знімках компанії Maxar Лівобережний район. На ранніх кадрах стоять близько десяти будинків. На пізніших усі вони зруйновані. За даними міської ради Маріуполя, окупаційна адміністрація знищує будинки не лише на околицях. Прокремлівські проксі дісталися й центру міста.

Міжнародний комітет Червоного Хреста відвідав військовополонених, які утримуються Росією та Україною. Делегати перевірили їхній стан і поділилися новинами з їхніми сім'ями.

Бойові дії

 У ході обстрілів частково знеструмлено п'ять районів Донецька, виникли перебої зі світлом та мобільним зв'язком. Також знеструмлено п'ять вугледобувних підприємств, під землею знаходилися гірники.

Артилерійський снаряд влучив у вівтарну стіну Спасо-Преображенського кафедрального собору в Донецьку, поранено співробітницю собору. Ударною хвилею у храмі було пошкоджено фасад, покрівлю, розбито кілька вікон, вирвано віконні рами та вибито двері нижнього храму та підсобних приміщень.

У угрупуванні «ДНР» заявили про загибель мешканця Донецька та двох людей у Горлівці під час обстрілу.

Російські окупанти відключили зв'язок на Луганщині в районі Кремінної та Сватового, побоюючись дій партизанів, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти на Луганщині відмовляють родичам загиблих військових у нарахуванні компенсації після реорганізації підрозділів.

Окупанти завезли кілька реактивних систем залпового вогню «Град» на Запорізьку АЕС та готують чергові провокації в Енергодарі, повідомляє «Енергоатом».

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