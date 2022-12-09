Окупанти вночі обстріляли три громади Нікопольского району

Російські окупаційні війська вночі знову вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Він розповів, що «Градами» та артилерією армії РФ були обстріляні три громади – Мирівська, Червоногригорівська та Нікопольська. За інформацією Резніченка, люди не постраждали.

«У Червоногригорівській громаді побиті кілька приватних будинків і гаражів, обірвана лінія електропередач. В інших - деталі обстрілів з’ясовуються», - написав голова Дніпропетровської ОВА.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинуло п'ять мирних жителів.