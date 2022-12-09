У Київській, Дніпропетровській та Одеській областях сьогодні екстрені відключення світла

У низці областей України сьогодні, 9 грудня, продовжуються аварійні відключення світла. Графіки обмежень не працюють. Про це повідомляє компанія ДТЕК.



Так, екстрені відключення електроенергії продовжуються у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.



«Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на устаткуванні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють», - йдеться у повідомленні.



Також аварійні відключення діють сьогодні у Запорізькій області, повідомляє «Запоріжжяобленерго».



У зв'язку з цим може бути збільшено тривалість відключень кожної з черг та додатково погашатись споживачі інших черг, а також споживачі, які не входять до переліку адрес, що підлягають погодинним стабілізаційним відключенням, пояснили енергетики.