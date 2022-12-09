ОВА: У ході обстрілу Харківської області постраждали троє людей

Російські війська обстріляли Харківську область ракетами та артилерією. Про це повідомив голова ОВА Олег Синегубов.



Так, у Куп'янську внаслідок обстрілу горіли складські приміщення продовольчого підприємства. Без постраждалих.



У Безлюдівській громаді пошкоджено будинки, горіли господарські будівлі та автомобілі.



У Пісочинській громаді ракетні удари пошкодили приватні домоволодіння, дахи будинків та господарські споруди.



«За даними екстреної медичної допомоги, 3 людей госпіталізовано: 2 жінки 41 і 64 років, їхній стан середній, чоловік 40 років перебуває у тяжкому стані. Одному постраждалому було надано допомогу на місці», - повідомив голова ОВА.



Крім того, протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС ліквідували 122 вибухонебезпечні предмети на території області.